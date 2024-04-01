Станции "Площадь Революции", "Театральная" и "Охотный Ряд" работают штатно

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Станции столичного метрополитена "Площадь Революции", "Театральная" и "Охотный Ряд" работают в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Ранее из-за посадки напряжения в некоторых помещениях станции "Площадь Революции" кратковременно (менее чем на минуту) снизился уровень освещенности", – заявили в департаменте.

В пресс-службе ведомства заверили, что пассажирам ничего не угрожало. На станции работали резервные источники освещения. Специалистам удалось оперативно восстановить работу всех устройств, заключили в Дептрансе.

Между тем стало известно, что в переходе со станции метро "Комсомольская" на Сокольническую линию начнется ремонт эскалатора, который будет закрыт с 3 апреля по 6 июня. В департаменте транспорта уточнили, что работы необходимы для безопасных и комфортных поездок.