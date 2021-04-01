Тематические "Тройки" выпустили к открытию станций "Народное Ополчение" и "Мнёвники"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Серию тематических карт "Тройка" выпустили к открытию станций метро "Народное Ополчение" и "Мнёвники". Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

В ведомстве также отметили, что один из вариантов карты выпущен с названием "Карамышевская".

"Почему мы так сделали? Между вариантами названия "Народное Ополчение" и "Карамышевская" шла напряженная борьба на "Активном гражданине". Вы сами выбирали имя открывшейся станции. Победил первый вариант, но мы учитываем желания каждого жителя, поэтому заранее приготовили обе карты", – объяснили в Дептрансе.

Карты с актуальными названиями новых станций доступны в продаже с четверга, 1 апреля. Сувенирные карты с "Карамышевской" можно будет приобрести на стойках "Живое общение", в сувенирных магазинах Мосметро, а также в интернет-магазине с 2 апреля.

Тираж каждой линейки карт составляет 10 тысяч экземпляров.

В четверг, 1 апреля, Сергей Собянин открыл станции "Народное Ополчение" и "Мнёвники" Большой кольцевой линии метрополитена. По словам мэра, на этих станциях ежедневно будут перемещаться около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе – около 90 тысяч горожан.

