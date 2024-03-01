ЦОДД предупредил москвичей о раннем вечернем разъезде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с сокращенным рабочим днем вечерний разъезд в Москве в пятницу, 1 марта, начнется около 16:00. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Рекомендуем выезжать до него или отложить поездку на более позднее время", – говорится в сообщении.

Если же перенести поездку не получится, в ведомстве рекомендовали совершить ее на общественном транспорте. Такой способ передвижения по городу позволит сэкономить время.

Ранее стало известно, что пассажиры сервиса "По пути" за зиму совершили более 175 тысяч поездок. Автобусы сервиса позволяют пассажирам добираться до пяти станций метро и МЦД в ТиНАО, инновационного центра "Сколково", а также других важных объектов.

