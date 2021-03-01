Трамваи № 17 задерживаются на Полярной улице

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

На Полярной улице задерживаются трамваи № 17. Это связано с повреждением контактной сети.

В связи со сбоем маршрут временно изменили – вместо остановки "Медведково" трамваи ходят до комбината "Лира".

По маршруту трамвая работают автобусы. Автомобилистов и пассажиров призвали к осторожности.

Ранее движение трамваев на Чистопрудном бульваре было восстановлено. По техническим причинам задерживались трамваи № А, 3, 39.

Кроме того, в районе метро "Авиамоторная" по техническим причинам задерживались трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 в сторону центра. Вместо них для удобства пассажиров работали автобусы.