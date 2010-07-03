Помогать семьям с покупкой парковочного места предложили в Госдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Создать отдельную государственную программу помощи семьям в покупке парковочного места для машины предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Свою инициативу он изложил в письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову, передает РИА Новости.

Парламентарий отмечает, что размер субсидий мог бы составить до полумиллиона рублей. При этом минимальная стоимость сертификатов, которые Власов предлагает выдавать семьям, начинается от 200 тысяч рублей. Объем помощи будет зависеть от субъекта проживания граждан.

В письме сказано, что россияне охотно вступают в программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Однако покупка машины порождает потребность в парковочном месте. А стоимость стоянки, по мнению Власова, доступна не каждому семейному бюджету.

Ранее СМИ написали об обсуждаемой депутатами инициативе, которая вводит запрет на покупку авто без места парковки. Позже в Госдуме опровергли содержание публикаций и начали расследование, чтобы разобраться в причинах появления подобных статей.