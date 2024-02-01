01 февраля, 10:39Транспорт
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро осуществляется штатно после проверки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поезда Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена следовали с увеличенными интервалами на юго-восточном участке ветки. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
По данным департамента, интервалы были увеличены для проверки инфраструктуры. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.
30 января на этом же участке также были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позже движение ввели в график.
Между тем стало известно, что расписание некоторых пригородных поездов на Савеловском, Белорусском и Казанском направлениях МЖД изменится в феврале. Это связано с модернизацией инфраструктуры, уточнили в пресс-службе магистрали.
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