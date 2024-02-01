Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро осуществляется штатно после проверки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена следовали с увеличенными интервалами на юго-восточном участке ветки. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным департамента, интервалы были увеличены для проверки инфраструктуры. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.

30 января на этом же участке также были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позже движение ввели в график.

Между тем стало известно, что расписание некоторых пригородных поездов на Савеловском, Белорусском и Казанском направлениях МЖД изменится в феврале. Это связано с модернизацией инфраструктуры, уточнили в пресс-службе магистрали.