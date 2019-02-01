Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержали и отменили 32 рейса.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Шереметьеве задерживаются четыре рейса.

Во Внукове отложили 11 рейсов и три отменили. В Домодедове задержали один и перенесли 13 рейсов.

31 января самолет молдавской авиакомпании FlyOne, следовавший по маршруту Москва – Кишинев, совершил вынужденную посадку в Одессе.