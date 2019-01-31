Самолет Москва – Кишинев вынуждено приземлился в Одессе

Фото: Markus Mainka/DPA/TASS

Самолет частной молдавской авиакомпании FlyOne, следовавший по маршруту Москва – Кишинев, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Одессы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Борт приземлился в Одессе примерно в 18:00 по местному времени (19:00 по Москве). Причиной вынужденной посадки стали, по одним данным, плохие погодные условия в Кишиневе (туман), по другим – поломка.

Сейчас около 100 пассажиров лайнера проходят паспортный контроль в "режиме транзит". Авиакомпания предоставила два автобуса для транспортировки людей в Молдавию. Во время пограничного контроля соблюдаются все меры предосторожности, правоохранители обеспечат сопровождение автобусов до украинско-молдавской границы.