Москвичей предупредили о гололедице на дорогах 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Гололедица на дорогах Москвы ожидается до конца 1 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Год начался не с самой хорошей погоды. До конца дня на дорогах ожидается гололедица. Все, что на дорогах было мокрым, станет очень скользким", – отметили в ведомстве.

Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию.

Ранее синоптики сообщали о локальных образованиях гололедицы в новогоднюю ночь. Это связано с установившейся погодой в Москве, при которой температура воздуха составляет -1...0 градусов. Отмечалось, что в первые дни 2021 года в столице столбики термометров будут варьироваться в показателях от -2 до +2 градусов.