Более 40 тысяч пассажиров метро услышали новогоднее обращение Путина

Поздравление Владимира Путина в новогоднюю ночь в прямом эфире услышали более 40 тысяч пассажиров московского метро. Об этом сообщается на странице столичного метрополитена в Twitter.
"Речь президента России В.В.Путина в прямом эфире услышали более 40 тысяч пассажиров московского метро. Впервые речь нашего президента увидели пассажиры в поездах с дублированием текста без задержки", – говорится в сообщении.
Речь Президента России В.В.Путина в прямом эфире услышали более 40 тысяч пассажиров #МосМетро. Впервые речь нашего Президента увидели пассажиры в поездах с дублирование тестом без задержки.
Также на специальных медиаэкранах было показано видеообращение Сергея Собянина.
Перед Новым годом и Рождеством пассажиропоток подземки достиг 9,2 миллиона человек. Сотрудники метро подготовились к работе в изменившихся условиях.
Ранее сообщалось, что враздничные выходные в сервисных центрах "Московский транспорт" – 1 и 7 января. В остальные дни центры "Московский транспорт" на улице 1905 года и на Старой Басманной будут работать в обычном режиме.
С 31 декабря по 8 января парковка в столице будет бесплатной. Оставить машину можно будет на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства столицы. Плоскостные стоянки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.
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