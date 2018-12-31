Сергей Собянин поздравил жителей и гостей столицы с Новым годом

Новогоднее поздравление мэра Москвы Сергея Собянина

Сергей Собянин поздравил жителей и гостей столицы с наступающим 2019 годом.

"Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с наступающим 2019 годом. В этот вечер мы загадываем желания и надеемся, что они обязательно сбудутся. Мы провожаем 2018 год. Конечно, он был разным. Были проблемы, которые нам еще предстоит решить. Но были и замечательные события в развитии города и, я надеюсь, и в жизни вашей семьи", – сказал Собянин.

Мэр напомнил, что впервые в истории московского метрополитена за год открылось 17 новых станций. Главный общественный транспорт пришел в Солнцево, Бескудниково и в другие отдаленные районы города.

Также он отметил реализацию программы реновации, по которой в новые квартиры переехали тысячи жителей пятиэтажек.

В своем поздравлении мэр напомнил, что в 2018 году проект "Московское долголетие" открыл для москвичей старшего поколения возможность заниматься интересным делом, а также, что в связи с изменениями в пенсионном законодательстве для горожан сохранили привычные льготы, а пенсионеры получили право бесплатного проезда в электричках.

Мэр напомнил, что в парке "Зарядье" открылся главный концертный зал страны. Отремонтирован исторический павильон "Космос" на ВДНХ, в котором посетители знакомятся с достижениями отечественной космонавтики. "С особой теплотой мы вспоминаем потрясающую атмосферу чемпионата мира по футболу. Мы радовались миллиону друзей, приехавших со всего света, а наши гости восхищались радушной и прекрасной Москвой", – также отметил он.

Кроме того, мэр рассказал, что московские парки, фестивали, лыжные трассы, катки, музеи, театры, детские елки и новое кино ждут жителей и гостей столицы во время новогодних праздников.

"Нас ждут наши близкие и друзья, чтобы вместе провести самый любимый праздник. Пусть новый 2019 год принесет много добра! От всей души желаю вам, друзья, крепкого здоровья и счастья! С Новым годом!" – заключил мэр.