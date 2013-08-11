Россиянки без потерь прошли квалификацию в толкании ядра

Российские легкоатлетки успешно преодолели квалификацию

Россиянки Евгения Колодко и Ирина Тарасова успешно преодолели квалификацию в толкании ядра на Чемпионате мира по легкой атлетике. Колодко продемонстрировала третий результат соревнований.

В своей лучшей попытке Колодко бросила снаряд на 19,55 метра, уступив по этому показателю только Валери Адамс из Новой Зеландии, результат которой - 19,89 метра, и американке Мишель Картер.

Тарасова толкнула ядро на 18,37 метра и стала седьмой.

Финал соревнований пройдет 12 августа в 20.25.

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