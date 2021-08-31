Мессенджер Telegram загрузили во всем мире более 1 млрд раз

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Приложение Telegram превысило отметку в 1 миллиард скачиваний. Об этом со ссылкой на данные Sensor Tower сообщает TechCrunch.

"Популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram присоединилось к элитному клубу приложений, которые были загружены более 1 миллиарда раз по всему миру", – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего скачиваний было в Индии – примерно 22%, следом идут Россия – 10% и Индонезия – 8%. Также уточняется, что в первой половине текущего года произошло почти на 215 миллионов больше установок, чем за аналогичный период прошлого года.

Telegram стал 15 приложением, которое скачали более 1 миллиарда раз. В этом списке также присутствуют WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.

В конце июня Telegram добавил функцию проведения групповых видеозвонков. Они доступны и в голосовых чатах – достаточно, чтобы один участник включил видеорежим. В таком формате могут подключаться только 30 человек, на голосовые чаты лимита нет.

Еще одна новая функция касается возможности транслировать экран. Кроме того, трансляцию можно будет вести как через фронтальные, так и тыльные видео- и фотомодули.