Мессенджер Telegram загрузили во всем мире более 1 млрд раз

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Фото: depositphotos/prykhodov
Приложение Telegram превысило отметку в 1 миллиард скачиваний. Об этом со ссылкой на данные Sensor Tower сообщает TechCrunch.
"Популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram присоединилось к элитному клубу приложений, которые были загружены более 1 миллиарда раз по всему миру", – говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего скачиваний было в Индии – примерно 22%, следом идут Россия – 10% и Индонезия – 8%. Также уточняется, что в первой половине текущего года произошло почти на 215 миллионов больше установок, чем за аналогичный период прошлого года.
Telegram стал 15 приложением, которое скачали более 1 миллиарда раз. В этом списке также присутствуют WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.
В конце июня Telegram добавил функцию проведения групповых видеозвонков. Они доступны и в голосовых чатах – достаточно, чтобы один участник включил видеорежим. В таком формате могут подключаться только 30 человек, на голосовые чаты лимита нет.
Еще одна новая функция касается возможности транслировать экран. Кроме того, трансляцию можно будет вести как через фронтальные, так и тыльные видео- и фотомодули.
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