Telegram добавил функцию проведения групповых видеозвонков

17:28
Фото: telegram.org
Мессенджер Telegram с последним обновлением получил новую функцию. Теперь в приложении доступны групповые видеозвонки, сообщает РИА Новости.
Видеоконференции доступны и в голосовых чатах – достаточно, чтобы один участник включил видеорежим. В таком формате могут подключаться только 30 человек, на голосовые чаты лимита нет.
Еще одна новая функция касается возможности транслировать экран. Кроме того, трансляцию можно будет вести как через фронтальные, так и тыльные видео- и фотомодули.
Учитывая новые возможности, команда Telegram также оптимизировала интерфейс, который одинаково адаптируется к смартфонам или настольным устройствам. Например, голосовые чаты будут запускаться в отдельном окне, чтобы пользователи могли параллельно пользоваться текстовыми чатами.
Как подсчитали аналитики TGStat.ru, для 75% русскоязычных пользователей мессенджер Telegram является главным источником новостей. Предпочитают россияне развлекательные, образовательные и политические каналы.
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