Новости в Telegram читают 75% русскоязычных пользователей

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Мессенджер Telegram является главным источником новостей для 75% русскоязычных пользователей, следует из результатов исследования сервиса аналитики телеграм-каналов TGStat.ru.

Исследование русскоязычной аудитории Telegram проходило с 26 апреля по 12 мая 2021 года при поддержке 900 телеграм-каналов и десятка популярных телеграм-ботов. Ссылку на опрос распространяли и через 7,5 тысячи групповых чатов.

Выяснилось, что новостные каналы читают четыре из пяти опрошенных. Порядка 70% пользователей заявили, что Telegram удобнее аналогов. Больше половины пользователей читают развлекательные, образовательные или политические каналы.

Также стало известно, что многие пользователи используют мессенджер для пересылки файлов с одного своего устройства на другое, создания заметок и в качестве облачного хранилища.

Согласно исследованию, в русскоязычном Telegram сейчас свыше 300 тысяч каналов, однако половина пользователей регулярно читают меньше 15, а больше 25 каналов в подписках у 33% опрошенных. Треть респондентов читают до пяти каналов, еще 29% – около 6–10 каналов.

Также стало известно, что 40% пользователей выключают уведомления для всех каналов, однако 38% оставляют оповещения от нескольких избранных. Только 10% опрошенных получают уведомления от всех подписок.

Большая часть пользователей Telegram проживают в Москве – 33%. Доля пользователей из Санкт-Петербурга составляет 13%. При этом наиболее популярен Telegram у людей в возрасте 25–34 лет.

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