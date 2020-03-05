Приложение "Алкофренд" и эрокомиксы: как россияне зарабатывают на краудфандинге

В России продолжают набирать популярность краудфандинг-платформы. Это сайты, с помощью которых люди могут привлекать инвесторов для своих новых проектов. Однако встречаются и такие случаи, когда, собрав определенную сумму, "бизнесмены" буквально исчезают с деньгами, оставив спонсоров с носом. Разбираемся, как вычислить мошенников, и рассказываем о самых необычных отечественных стартапах, среди которых приложение для борьбы с алкоголизмом и эрокомиксы.



Краудфандинг и с чем его едят

Краудфандинг простым языком – это современный способ привлечь инвестиции в свой проект. Его могут разрабатывать один или несколько авторов. Будь это необычная шариковая ручка или модель ракеты, которая полетит на Марс, – неважно, главное – что-то новое и интересное. Сначала команда планирует бюджет, который необходим для запуска стартапа, а затем размещает концепцию продукта на краудфандинговой платформе, чтобы другие люди могли перечислить средства на его создание.

Причем спонсоры могут не только вложить свои кровные на безвозмездной основе, но и получить выгоду. Например, инвесторам иногда предлагают небольшой подарок или результат воплощенного в жизнь проекта – полезное изобретение, настольную игру, мобильное приложение, экземпляр книги и тому подобное. Также можно стать полноценным инвестором стартапа и потом получать процент с прибыли от него.

Разные площадки предлагают свои условия для автора и спонсоров проектов. Как правило, для разработчиков предусмотрена комиссия, которая взимается, если конечный продукт успешен, а также сбор за обработку платежей при выводе средств. На сегодняшний день в интернете работают десятки краудфандинг-платформ. В России популярностью пользуются "Планета.ру", Boomstarter, StartTrack. За рубежом наиболее известны Kickstarter, Indiegogo и другие.

"Алкофренд", эрокомиксы и настольная "победюмба"

На сайтах для краудфандинга можно найти множество самых интересных и необычных проектов. Начиная со съедобных ложек и заканчивая спортивной сумкой, которая сама избавляется от неприятных запахов потных носков и одежды.

Например, москвич Максим Тимофеев с группой единомышленников решили создать настольную игру под названием "Картофельная победюмба". Ее главным героем является картошка, а цель игры – построить свое картофельное королевство. По словам Максима, такую концепцию выбрали потому, что картофель нравится всем.



"Был мозговой штурм, пытались понять, что делать, решили начать с картошки. Просто все любят картошку, картошка всем нужна. И это совершенно не связано с Белоруссией, хотя мы сами тоже посмеялись над этим", – пояснил Москве 24 автор проекта.

Чтобы достать средства на выпуск игры, разработчики решили выложить свой проект на российской краудфандинг-платформе Boomstarter. По их расчетам, им требовалось 70 тысяч рублей, которые команда собрала всего за 18 дней.





Максим Тимофеев руководитель проекта настольной игры Если честно, вообще не знали чего ожидать. Мы это делали первый раз, пытались понять, как все работает, как правильно все происходит. Поэтому наши ожидания были своеобразными, но очень рады тому, что в итоге произошло.

Максим рассказал, что на данной платформе у авторов есть несколько вариантов сбора средств на реализацию идеи.

"Есть проекты, например, на 30 дней: сколько ты собрал за это время, столько и получишь. А есть проекты по схеме "все или ничего", которой мы и воспользовались. У нас была определенная сумма, было определенное количество дней. Если мы собираем эту сумму и больше, нам ее платформа перечисляет, и мы делаем игру. Если бы мы эту сумму не собрали, то всем людям вернулись бы деньги обратно", – отмечает он.

По мнению Максима, в России краудфандинговые платформы только набирают популярность. Отчасти поэтому люди еще боятся вкладывать свои деньги в стартапы. Более лояльные к новым проектам те пользователи, которые "имели успешный опыт в инвестициях".

"На самом деле есть проблема недоверия. Очень сложно переубедить человека в том, что его никто не пытается обмануть, что все честно и красиво. Но люди в принципе сюда идут, потому что на краудфандинговых площадках пытаются отыскать то, что они не смогут найти в магазинах: какие-то новые идеи, вещи, которые не получится больше нигде приобрести", – считает он.





Максим Тимофеев руководитель проекта настольной игры Примечательно, что 95% спонсоров нашего проекта – незнакомые люди, это нас тоже очень сильно удивило, но были большие положительные эмоции.

Еще один успешный автор краудфандинг-проектов – Андрей Тарусов, который сейчас живет в Лос-Анджелесе. Он художник, рисует довольно откровенный пин-ап, мультфильмы и календари. В августе прошлого года на площадке Kickstarter Андрей разместил проект нового "взрослого" комикса. В нем ведется повествование о двух молодых парах, которые "преодолевают свои страхи и неуверенность, исследуя свою сексуальность".



Чтобы собрать средства на графический роман, Андрею понадобилось несколько месяцев: за это время более 1,5 тысячи спонсоров пожертвовали на публикацию комикса 31 тысячу долларов. При этом, по мнению художника, нельзя сказать, что откровенная тематика его творчества стала важным фактором для привлечения внимания людей.

"Завлечь аудиторию – самая сложная часть процесса. Обычно этим пользуются, когда уже есть своя большая аудитория, например блогеры. Или должен быть "вирусный" проект, чтобы людям он очень понравился и они начали делиться им в соцсетях друг с другом. Я первый календарь на Boomstarter запускал про Олимпиаду в Сочи. Как раз такой эффект произошел потому, что тогда у меня не было аудитории. А в остальных проектах у меня уже она была и активно меня поддерживала", – пояснил Тарусов Москве 24.





Андрей Тарусов художник У меня девять успешных проектов. Думаю, люди верят в меня и мою идею. Когда им очень нравится, то они, наверное, чувствуют, что проект будет успешным, и помогают.

По его словам, на площадке Kickstarter практикуется только схема "все или ничего". То есть деньги автору проекта передаются только тогда, когда собирается вся необходимая сумма. Причем не сразу, а через некоторое время после достижения цели. Как написано на сайте Kickstarter, такая схема уменьшает риски появления мошенников и мотивирует авторов.

Не все проекты, как у Андрея, быстро получают деньги на реализацию. Например, Дмитрий Шилов из Красноярска с помощью краудфандинга решил создать мобильное приложение Alko Friend. По его словам, оно поможет регулировать дозу выпитого алкоголя и бороться с похмельем.

После того как человек установит эту программу на свой смартфон, электронный помощник будет контролировать временные промежутки между тостами, а когда участник застолья выпьет допустимую дозу крепкого алкоголя, которую он сам же сможет настроить с точностью до миллилитра, то приложение подскажет, что уже хватит, иначе "наутро будет очень-очень плохо".

"Во время застолья с приложением Alko Friend не будет скучно, оно всегда расскажет свежий анекдот, тост и застольную песню. Приложение поможет одиноким людям найти компанию рядом со своим местоположением, чтобы вместе культурно отдохнуть", – пояснил Дмитрий Москве 24.

Снимок с видео: YouTube/RaddyLive

"Идея зародилась на личном опыте: у меня видеоблог строится на том, что я уже как восемь лет снимаю пьянки и мужской отдых, так сказать. Шашлык, рыбалка, обзоры ресторанов, алкогольных напитков. И, соответственно, в последний год я признал, что я алкоголик, что мне уже 40 лет, трудно дается похмелье и нужен какой-то контроль по мере выпитого", – отметил Шилов.





Дмитрий Шилов создатель проекта Alko Friend По собственному опыту знаю, что, когда выпивают, начинают друг друга подстегивать, наливать, начинается гонка, кто больше выпьет, а потом плохо наутро. Также по себе знаю, что напитки мешать нельзя, ну и могу сказать, как бороться с похмельем. Специально для этого читал медицинскую литературу, как побороть похмелье, чтобы не уйти в запой.

По словам Дмитрия, перед тем, как заняться проектом, он провел опрос среди людей своего возраста и выяснил, что подобные проблемы достаточно часто встречаются не только у него.

"Поэтому решил создать приложение и выложил проект, потому что это как лакмусовая бумажка: можно понять, нужно ли это приложение людям или нет, а люди проголосуют рублем. Как только собираем эту сумму, а это чуть больше 300 тысяч рублей, так и будем делать приложение, разработчики уже найдены", – пояснил мужчина.

Однако пока спонсоров у проекта немного. На сегодняшний день Дмитрию удалось собрать лишь пару тысяч рублей. "Многие говорят, что хотят, чтобы им помогли определять дозу выпитого и как не уйти в запой, но это только слова. Пока никто рублем голосовать не хочет", – посетовал он.

При этом мужчина уверен, что спонсоры найдутся, поскольку люди доверяют авторам проектов, а администраторы сайтов, в свою очередь, хорошо проверяют все стартапы. "Они проверяют и просто так не допустят мошеннические проекты, у них есть свод правил, поэтому здесь в 99% случаев деньги идут на цель, которую представили", – заключил Шилов.



Почему люди отдают свои деньги?

Один из спонсоров краудфандинг-проектов Славентий Александров рассказал Москве 24, почему он и другие люди не боятся вкладывать в необычные стартапы.

По его мнению, краудфандинг – это возможность приобрести интересную вещь за минимальную цену, поэтому спонсор всегда заинтересован, чтобы автор свой проект реализовал. Тем не менее, по словам Славентия, случаи мошенничества на площадках встречаются.

"Обычно я принимаю участие в краудфандинге от проверенных компаний или же чуть реже – в дебютных проектах новых авторов. Информацию о дебютантах легко найти, если немного покопаться в интернете, на этом основании можно принять решение, стоят они доверия или нет. Но "кидать" в таких проектах мне не кажется слишком выгодным, так как обычно авторы нацелены на сбор не такой уж и большой суммы", – пояснил Славентий.





Славентий Александров спонсор краудфандинг-проектов Я обращаю внимание на создание промороликов, ведение соцсетей, таргетную рекламу и дизайн. Не думаю, что мошенники бы стали заморачиваться со всем этим, для них есть более легкие схемы получения намного большего количества денег. Плюс репутация. Я считаю, что рисковать ей имеет смысл только за гораздо более крупные суммы.

В свою очередь, психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова считает, что развитию краудфандинг-платформ способствовало возрождение моды на меценатство, то есть позиционирование себя как человека, который может себе позволить вкладываться в какие-то новые проекты. По ее словам, это "веяние нового времени".

"Если говорить про Россию, то у нас на долгое время было забыто меценатство. Оно было в стране до революции, а потом нагрузку по развитию проектов взяло на себя государство. Оно развивало какие-то проекты и задавало тренды. Сейчас же, поскольку очень много реально талантливых и необычных людей с какими-то совершенно нестандартными идеями, наверное, есть другие люди, которым приятно, что они дали шанс этому проекту реализоваться", – пояснила психолог Москве 24.





Наталья Панфилова психолог Не всегда мы способны четко оценить, какой проект может быть жизнеспособным, а какой нет. История знает массу примеров, когда считалось, что это совершенно гиблое дело, а потом оно выливалось в очень интересные нововведения, которые не только приживались, но и становились частью нашей жизни.

При этом специалист не советует спонсорам вкладывать в стартапы последние деньги ради собственной же безопасности. "Нельзя вкладывать в надежде на то, что станешь соавтором проекта только потому, что дал какие-то деньги. Спонсорам нужно об этом помнить", – добавила психолог.



Поле для мошенников?

Гендиректор краудинвестинговой платформы StartTrack Константин Шабалин рассказал Москве 24, что в мире краудфандинга бывали достаточно скандальные истории, когда кто-то находил существующий товар в интернет-магазине, а потом выдавал его за еще несуществующий продукт, просто размещая соответствующий скриншот. По его словам, платформы не всегда могут отследить такие случаи.

Действительно, на сегодняшний день поддерживать краудфандинг-проекты можно только на свой страх и риск. Всегда существует возможность, что автор стартапа, собрав определенную сумму и получив деньги от платформы, скроется и потратит их на что-то другое.

Именно поэтому эксперты советуют перед тем, как вкладываться, обратить внимание на обоснованность и ценность проекта. Например, с какой периодичностью автор отчитывается о продвижении в его реализации, есть ли на странице стартапа видео с создателем и так далее. При этом площадка не несет никакой ответственности за реализацию проектов, а компенсацию спонсоры могут потребовать только от самого создателя.

С начала 2020 года в России вступил в силу закон 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ", который также называют законом о краудфандинге. Но самого слова "краудфандинг" в документе нет, рассказывает Шабалин.

Закон 259-ФЗ направлен на регулирование отношений, которые возникают в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с электронных платформ. Он определяет правовые основы для деятельности операторов инвестплатформ, а также регулирует обращение цифровых прав, ценных бумаг и так далее. В нем же предусмотрены меры для защиты инвесторов. Так, те, кто привлекает инвестиции, обязаны указывать минимальный целевой объем денежных средств. Если в течение определенного срока эту сумму собрать не удалось, то предложение должно быть отозвано, а деньги – возвращены инвесторам. Кроме того, неквалифицированные инвесторы не могут вкладывать в течение одного года сумму более 600 тысяч рублей.



По словам эксперта, классические краудфандинговые платформы, такие как "Планета.ру" или Boomstarter, под действие ФЗ-259 не попадают, потому что там не оказываются финансовые услуги с точки зрения законодательства.





Константин Шабалин гендиректор краудинвестинговой платформы StartTrack Серьезной защиты в рамках классического краудфандинга у спонсоров нет, так как они в данном случае принимают на себя риски того, что проект в принципе не будет реализован, покупая будущую услугу. Мне неизвестно, чтобы были серьезные механизмы, регулирующие такие отношения. Но в целом сейчас идет дискуссия о том, будут ли они подчиняться закону или нет.

Шабалин добавил, что если краудфандинговые платформы будут использовать токены, то права спонсоров будут защищены.



Токены – электронные договоры, которые можно составить различными способами, а также хранить, передавать права на него и исполнять. Токен может принять форму договора или расписки, по которой владельцы компании должны поставить товар или услугу владельцу токена, когда для этого наступит время или на других прописанных условиях.



"Суть утилити-токенов в том, что ты покупаешь права на какую-то услугу, доступ к этой услуге либо права на будущий товар. И вот под таким углом можно увидеть, что их деятельность может подчиняться закону, в данном случае возникает некая форма договора. А в дальнейшем могут появиться какие-то дополнительные механизмы защиты", – подчеркнул собеседник Москвы 24.