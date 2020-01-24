Посмеюсь, обниму или унижу за деньги: в Москве появился сервис по доставке эмоций

Необычный сервис по доставке эмоций появился в столице. Москвичка предлагает за деньги приехать к вам для того, чтобы вместе порадоваться, погоревать или просто крепко обняться. Рассказываем, насколько востребована эта услуга и в каких именно эмоциях на заказ больше всего нуждаются жители столицы.

Грусть и радость за ваш счет

Фото: сайт проекта

Идея создания сервиса по доставке эмоций родилась у москвички Виктории Ивачевой довольно давно, но реализовать удалось только сейчас. Девушка заметила, что может влиять на настроение людей как в положительную, так и в отрицательную сторону, и решила превратить это в бизнес.

Первыми "подопытными" Виктории стали ее ближайшие родственники. Она оттачивала свой эксперимент на родных, чтобы проверить, как все будет происходить. Потом попробовала вызвать эмоции у незнакомых людей и поняла, что это немного сложнее, но в целом особой разницы нет.



"Тогда я подумала, почему бы мне не сделать такой сервис, где люди могли бы сами выбирать ту эмоцию, которая им необходима на данный момент. Ситуации в жизни разные бывают, не всегда люди могут сами свои эмоции из себя достать", – говорит девушка.





Виктория Ивачева основатель сервиса по доставке эмоций Приезжаю, когда совсем хреново, хочется поплакаться, посплетничать и просто покричать.

Фото: соцсети

В список предлагаемых эмоций входят радость, грусть, ностальгия, праздник и даже унижение (самобичевание). Также Виктория готова вместе с вами посплетничать, поплакать, пообниматься, пожалеть, поговорить по душам или повысить самооценку клиента. Стоимость одной доставленной эмоции начинается от 6 900 рублей, длится она 30 минут. Можно приобрести и абонемент на 20 дней за 138 тысяч рублей, тогда Виктория будет ежедневно доставлять вам желаемую эмоцию.

По словам девушки, как только она запустила сервис, сразу пришло более 100 заявок. Пришлось даже нанять помощницу для того, чтобы она занялась административной частью и разгребла все заявки.





Виктория Ивачева основатель сервиса по доставке эмоций Кто-то заказывает радость, кто-то – грусть, к кому-то надо прийти и немножко поднакалить страсть для того, чтобы он понял, что есть куда двигаться и к чему стремиться. Но в основном людям не хватает мотивации что-то делать, им нужен какой-то психологический пинок.

Сначала девушка думала, что будет выгорать и чувствовать себя убитой под конец рабочего дня, но негативные ожидания не оправдались. Виктория объясняет это особенностью своего организма и характера, ведь она с детства комфортно чувствует себя в окружении большого количества людей. При этом девушка заботится о своей безопасности и на все заказы выезжает с охранником.

Не путать с интимом

Фото: соцсети

Это уже не первый уникальный проект Виктории. Предыдущий назывался "Согрею вашу кровать", в котором девушка предлагала приехать домой за час до вашего сна и согреть постель, чтобы создать комфортную атмосферу для засыпания. К сожалению, проект пришлось заморозить из-за того, что заказчики воспринимали его несколько в другом контексте.





Виктория Ивачева основатель сервиса по доставке эмоций Довольно трудно постоянно доказывать, что в этом нет никакого скрытого подвоха, интима, чего-то грязного. Когда люди думают о чем-то плохом, проще сделать другой проект, который принесет пользу людям, при этом будет одобряем и найдет отклик в их сердцах.

Виктория отмечает, что залог успеха ее проекта – актерское мастерство и знание психологии. Только при наличии этих навыков можно знать, как правильно коммуницировать с людьми, где надавить на больную точку, а где вытащить что-то хорошее из человека, чтобы вызвать нужную эмоцию.

Единственное опасение девушки в том, что в определенный момент она просто не справится с количеством желающих приобрести данную услугу и придется нанимать помощников. На данный момент весь январь уже расписан, есть заявки на февраль. И не только из России. По секрету Москве 24 Виктория рассказала, что появился первый заказ из-за рубежа и уже оформляются билеты и отель.

"Я сам обманываться рад"

В целом такой сервис может быть востребован в мегаполисе, потому что горожане живут в очень высоком темпе жизни и постоянно испытывают стресс, объясняет психолог Наталья Панфилова. Не всегда у человека есть собственные ресурсы, чтобы с этим быстро справиться, тогда он прибегает к такому суррогатному способу.

С другой стороны, искусственное получение эмоций может быть неким самообманом. "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!" – приводит в пример слова великого классика Наталья Панфилова.





Наталья Панфилова психолог Для многих людей это будет разовым уроком, когда они поймут, что обманывать себя можно сколько угодно, но это ни к чему хорошему не приведет, и больше к таким услугам прибегать не будут.

По словам психолога, фитнес для души – вещь необходимая, но можно заниматься им самостоятельно, не прибегая к поддержке непонятных "специалистов". Зачастую, рассчитывая на помощь других, человек даже не может банально сходить в кино, чтобы пронаблюдать свои эмоции. "Это психологическая лень: если у меня есть деньги, то это лучше, чем я буду самостоятельно что-то пробовать, потому что это долго, муторно и с неизвестным результатом", – говорит эксперт.

"При всей простоте этой услуги возникает иллюзия, что кто-то что-то тебе гарантирует, хотя это не так. Эмоция может быть настолько кратковременной, что не успеет закрыться дверь за этим человеком, как эмоция исчезнет вместе с ним. И ты опять оказался там, откуда стартовал в надежде все исправить", – подытожила психолог.



Наталья Лоскутникова, Анатолий Федотов