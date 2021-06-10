Суд оштрафовал Telegram и Facebook за неудаление запрещенного контента

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Мировой суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 10 миллионов рублей и соцсеть Facebook на 17 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает ТАСС.

"422-й мировой участок Таганского района 10 июня признал виновным Telegram по четырем протоколам части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ") и всего оштрафовал его на 10 миллионов рублей", – сказали в пресс-службе Таганского районного суда.

По двум протоколам были назначены штрафы в размере 2 миллионов рублей, по двум другим – еще по 3 миллиона.

Также судом была оштрафована компания Facebook. Ей предписано выплатить штраф в размере 17 миллионов рублей по четырем протоколам по той же статье, уточнили в пресс-службе.

Ранее суд оштрафовал Twitter на 9,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной законом РФ информации.

В Роскомнадзоре заявили, что протоколы на Twitter и другие соцсети касаются постов с призывами выходить на несогласованные акции протеста. Компанию признали виновной в трех административных правонарушениях.