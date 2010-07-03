Минкомсвязь сочла невозможной предустановку российского ПО на компьютеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минкомсвязь пока не видит условий для реализации механизма предустановки российского ПО на мобильные устройства, сообщил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.

В то же время он добавил, что от идеи после первичной дискуссии пока не отказались. "Но на сегодняшний день мы видим крайне немного шансов того, что предустановка может быть реализована, по крайней мере условий такой предустановки мы сформулировать не смогли", – цитирует Мамонова Агентство "Москва".

В мае стало известно, что в России хотят составить перечень отечественных программ, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в стране смартфоны. Первый замглавы думского комитета по информационной политике Сергей Боярский пояснил, что в целом понимает и одобряет стремление поддержать отечественного производителя.

Однако депутат предостерег от перегибов при реализации инициативы. Боярский также пояснил, что пользователь сам должен решать, какие программы ему больше подходят.