Минкомсвязь сочла невозможной предустановку российского ПО на компьютеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минкомсвязь пока не видит условий для реализации механизма предустановки российского ПО на мобильные устройства, сообщил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.
В то же время он добавил, что от идеи после первичной дискуссии пока не отказались. "Но на сегодняшний день мы видим крайне немного шансов того, что предустановка может быть реализована, по крайней мере условий такой предустановки мы сформулировать не смогли", – цитирует Мамонова Агентство "Москва".
В мае стало известно, что в России хотят составить перечень отечественных программ, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в стране смартфоны. Первый замглавы думского комитета по информационной политике Сергей Боярский пояснил, что в целом понимает и одобряет стремление поддержать отечественного производителя.
Однако депутат предостерег от перегибов при реализации инициативы. Боярский также пояснил, что пользователь сам должен решать, какие программы ему больше подходят.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.