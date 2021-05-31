"Почта России" планирует эксперимент по доставке грузов дронами

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
"Почта России" планирует запустить в четырех российских регионах эксперимент по доставке грузов дронами. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор компании Максим Акимов.
"Дальше в четырех субъектах будет проводиться более длительный эксперимент уже на протопромышленной основе. Это будут десятки маршрутов, тяжелые дроны с серьезным транспортным плечом, способностью нести полезный вес", – сказал он.
По словам Акимова, такие меры экономически оправданы и нужны. Гендиректор "Почты России" также заявил, что верит в то, что когда-нибудь легкий дрон сможет заменить почтальонов.
"Потому что если представить, что человек карабкается в горы, идет пешком в непереносимых условиях в 40 градусов мороза, то вы меняете представление, понимаете, что даже 5 км – это подвиг. Это подвиг, который ежедневно делают эти люди", – подчеркнул Акимов.
Он также заявил, что для повышения эффективности управления "Почта России" планирует перейти к формату холдинга, в составе которого будет более десяти компаний.
Ранее стало известно, что в Москве головной офис "Почты России" переведут с Варшавского шоссе в офисные помещения на площадке "ВЭБ Арены".
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