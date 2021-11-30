Мясников спрогнозировал лечение людей с "Омикрон"-штаммом при помощи телемедицины

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Фото: depositphotos/HayDmitriy
Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что лечить людей, заразившихся новым штаммом коронавируса "Омикрон", врачи будут дистанционно. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Телемедицина – это банальный смартфон и обученные работать дистанционно врачи", – отметил врач.
По его словам, коронавирус представляет стандартное течение болезни, поэтому его лечить сможет врач любой специальности.
Также Мясников рассказал, что в России пока не готовы к атаке нового варианта коронавируса. По его словам, если прямо сейчас вакцинируются все россияне, то иммунитет сформируется все равно только через два месяца.
"Причем защита далеко не такая сильная, как при других штаммах, если "Омикрон" таков, как нам его преподносят", – отметил Мясников.
Ранее Мясников назвал единственный вариант защиты от нового штамма коронавируса. По его словам, гражданам необходимо сделать третью прививку от коронавируса.
Медик также не исключил, что для эффективной борьбы с новым штаммом понадобится коррекция существующих вакцин. Эксперт добавил, что любая последующая мутация окажется заразнее предыдущего варианта.
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