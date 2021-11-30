В России разработают программу для предсказания массовых беспорядков – СМИ

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К 2022 году ООО "Национальный центр информатизации" разработает СПО для прогнозирования массовых беспорядков и отслеживания динамики их развития. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Работы ведутся в рамках проекта МЧС "Безопасный город". Пользователями системы станут органы исполнительной власти в муниципалитетах и регионах.

По словам руководителя проектного офиса АПК "Безопасный город" Объединенной приборостроительной корпорации Андрея Мишурного, в основе программы будут лежать методы машинного обучения.

В документе даны определения терминам "митинг", "политический конфликт", "протестный потенциал", "религиозный конфликт" и другим. Планируется, что система будет прогнозировать такие события, анализируя публикации в СМИ, соцсетях, а также данные систем интеллектуального видеонаблюдения. СПО также призвана анализировать число участников митинга, поведения зачинщиков, число пострадавших, количество полицейских и другие факторы.

Директор по развитию веб-технологий Artezio Сергей Матусевич рассказал, что в мире пока нет подобных готовых технологий, которые можно перенести в Россию.

По данным издания, МЧС потребуется 97 миллиардов рублей до 2030 года на запуск в регионах комплекса "Безопасный город".

Ранее в Госдуме предложили запретить проведение митингов вблизи образовательных учреждений. С такой инициативой депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

