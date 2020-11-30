В Telegram появится функция группового звонка

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В мессенджере Telegram в ближайшее время появится функция группового звонка. О тестировании голосового чата сообщает Telegram Info.

Отмечается, что voice chat сможет создать администратор на основе публичной группы. При этом в зависимости от выбранных настроек в него можно будет добавить или только администраторов, или любых участников группы.

Функция появилась в бета-версии Telegram 7.3 для Android, однако в ближайшее время появятся и в релизе.

В конце сентября основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что в мессенджере заработала новая функция, позволяющая пользователям комментировать посты в каналах.

Ранее сообщалось, что оставлять комментарии можно будет к постам в каналах, где имеется кнопка "Обсудить".

