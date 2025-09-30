Киберспортсменка выиграла турнир по Mortal Kombat через пять дней после родов

Фото: x.com/Dexerto

Американская киберспортсменка, известная под ником Legi0n, всего через пять дней после рождения дочери приняла участие в турнире по Mortal Kombat XL во Флориде и одержала победу, держа новорожденную малышку на руках. Об этом сообщает iXBT.com.

Несмотря на недавнее кесарево сечение, 27 сентября молодая мама в сопровождении мужа отправилась на соревнования. Девушка прошла всю турнирную сетку, а в полуфинале ей удалось одержать верх над собственным супругом.

Наградой для чемпионки стали 28 долларов и путевка на престижный турнир DreamHack Atlanta. Однако главным трофеем стало доказательство того, что материнство не препятствие для увлечений.

В обычной жизни киберспортсменка работает 3D-художником. С появлением дочери ее график стал еще плотнее, но даже редкие тренировки помогают ей сохранять профессиональный уровень игры.

Ранее Вамарр Хантер из Чикаго узнал в 35 лет, что он вырос в приемной семье, а после, сделав тест ДНК, обнаружил, что его биологическая мать работает в пекарне, которую он посещал несколько лет.

Когда они встретились, мужчине пришлось взять управление заведением на себя: у женщины возникли проблемы со здоровьем. Сейчас они продолжают управлять пекарней вместе.