Мобильная связь может не работать в России у купленных в интернете iPhone 15

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Купленные на сером рынке iPhone 15 и другие новые модели смартфонов могут не поддерживать российский диапазон связи. Из-за этого пользователь рискует столкнуться с перебоями в работе мобильной связи или остаться без нее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела телефонии розничной сети МТС Наталью Голицыну.

Сообщается, что отечественные ритейлеры уже запустили официальные продажи iPhone 15. Однако помимо официальных магазинов новые телефоны продаются на сайтах объявлений и на маркетплейсах. Такие устройства в основном ввозятся серым способом и не дают гарантий качества пользователям.

В частности, любые модели смартфонов, включая iPhone 15, могут предназначаться под конкретного оператора связи для продажи по контракту, поэтому при активации смартфона в сетях другого оператора или в другой стране, телефон попросту может не зарегистрироваться в сети, отмечает Голицына.

Другой важной проблемой, с которой могут столкнуться пользователи серых смартфонов, – частотные диапазоны. Частоты для мобильной связи могут отличаться в зависимости от страны. Именно поэтому телефон, неофициально ввезенный из-за рубежа может не поддерживать российский диапазон. Это повлияет на скорость мобильного интернета.

Ранее аналитики заявили, что россиянину потребуется работать 43 дня, чтобы накопить на iPhone 15. На первом месте рейтинга расположилась Москва, где горожанам в среднем понадобится 36 дней, чтобы купить недавно анонсированный телефон. Следом идут Санкт-Петербург и Екатеринбург, их жителям нужно примерно 40 дней для покупки смартфона.