Специалисты предупредили россиян о вредоносной почтовой рассылке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Специалисты "Лаборатории Касперского" зафиксировали свыше 11 тысяч попыток открыть вредоносное вложение, разосланное пользователям по электронной почте якобы от одного из финансовых регуляторов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня прошла вредоносная рассылка якобы от имени одного из финансовых регуляторов. Рассылка началась в 23:30 29 сентября 2021 года. <...> На данный момент эксперты видят более 11 тысяч попыток запуска этого вредоносного вложения", – отметили в компании.

Уточняется, что в теме писем указан произвольный номер, а также название регулятора. Вложение, размер которого составляет около 20 мегабайт, представляет из себя архив с паролем, содержащим программу для получения удаленного доступа к устройству.

Тем, кто открыл файл, специалисты рекомендуют установить антивирус, отключить устройство от интернета и перезагрузить его, затем удалить временные файлы, запустить сканирование на вредоносное ПО, снова перезагрузить устройство, сменить пароли и обновить операционную систему.

Ранее компания Zimperium, специализирующаяся на кибербезопасности, обнаружила в Google Play приложения, заразившие вирусом GriftHorse более 10 миллионов Android-устройств. Это вредоносное ПО подписывает пользователей на платные СМС-сервисы, которые взимают с них почти 2,5 тысячи рублей ежемесячно.

