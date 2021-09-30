В Google Play обнаружили приложения, заразившие вредоносным ПО более 10 млн устройств

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Фото: Depositphotos/gow27
Специалисты компании Zimperium, специализирующейся на информационной безопасности, обнаружили в Google Play приложения для Android, заразившие вредоносным ПО более 10 миллионов устройств. Об этом сообщает "Газета.ру".
Речь идет о вирусе GriftHorse, который подписывает пользователей на платные СМС-сервисы, благодаря чему его создатели получают миллионы долларов ежемесячно.
Происходит это следующим образом: после установки зараженного приложения на экране смартфона начинают всплывать различные баннеры, предлагающие призы и выгодные акции, нажатие на один из которых перенаправляет пользователя на страницу, где у него просят ввести номер телефона для получения доступа к приложению.
В итоге, введя свой номер, человек подписывается на СМС-сервисы, которые взимают с него ежемесячно почти 2,5 тысячи рублей.
Представители компании уже связались с Google, после чего приложения, содержащие вирус, были удалены из магазина.
Ранее специалисты компании ThreatFabric предупредили россиян о появлении вируса Vultur на Android-смартфонах. Вредоносное ПО способно записывать изображение с экрана смартфона, а также передавать злоумышленникам информацию о касаниях, что потенциально грозит кражей паролей и данных банковских карт.
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