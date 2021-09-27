Google отключил от своих сервисов миллионы Android-смартфонов

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Google прекращает поддержку своих сервисов на смартфонах, которые работают на устаревших версиях платформы Android. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что запустить приложения и службы, созданные Google, например, Gmail, YouTube или Google Maps, нельзя будет с любого устройства Android 2.3.7 Gingerbread или более ранней версии.

Как отметил менеджер сообщества Google Зак Поллак, данные меры приняты в рамках планов по обеспечению безопасности учетных записей пользователей.

"Начиная с 27 сентября 2021 года вы будете получать ошибки при входе в сервисы Google на устройствах с Android 2.3.7 или более ранних версиях", – сказал Поллак.

Он отметил, что возможность входить в учетную запись и пользоваться приложениями сохранится у пользователей, устройства которых смогут обновиться до Android версии 3.0 и старше.

Ранее пользователи Android-смартфонов назвали причины не переходить на iPhone. Среди них – отсутствие в новых "яблочных" устройствах считывателя отпечатка пальцев, ограниченная кастомизацию iOS и запреты на загрузку программ вне официального AppStore.

Также среди причин нежелания переходить на iPhone – разница в мощности гаджетов. Смартфоны на Android более мощные, по словам пользователей, чем Apple. Кроме того, участников опроса напрягло введение системы сканирования фото на запрещенный контент.