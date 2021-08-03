Google презентует осенью смартфоны, работающие на новом чипе

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Google представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе, этой осенью. Об этом говорится в заявлении вице-президента компании Рика Остерлоу.

"Pixel 6 и Pixel 6 Pro дебютируют этой осенью, и именно тогда мы поделимся всеми подробностями. <...> Такими как новые функции, технические характеристики, цены и доступность", – говорится в сообщении, опубликованном в блоге Google.

По словам Остерлоу, смартфоны будут работать на новом чипе Tensor, который был создан специально для моделей Pixel. Он также отметил, что у гаджетов будет обновлена задняя камера, усовершенствованы датчики и линзы.

"Pixel 6 и Pixel 6 Pro также имеют новые материалы и отделку – полированная алюминиевая рама у Pro и матовая алюминиевая отделка у Pixel 6. Оба смартфона прекрасно лежат в руке", – добавил Остерлоу.

Ранее стала известна дата выхода iPhone 13. По информации LeaksApplePro, презентация пройдет 14 сентября, а с 17 сентября будет открыт предзаказ. Старт продаж в некоторых странах будет 24 сентября.