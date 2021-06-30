В Google рассказали о нововведениях для Android-смартфонов

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Фото: depositphotos/diego_cervo
Разработчики операционной системы Android сообщили о переходе на новый формат приложений и игр летом 2021 года. Информация об этом появилась в официальном блоге Google.
Формат Android App Bundle (AAB) представили в 2018 году, именно на него поэтапно переходили разработчики софта. Главная цель нововведения заключается в том, что теперь оптимизацией различных версий приложения займется сам Google, упаковывая их в файл. Из-за этого пользователь не сможет установить их на смартфон вручную, как это происходило с предыдущим форматом.
В компании уточнили, что это улучшит безопасность приложений, но негативно скажется на открытости платформы Android. В Google рассчитывают полностью перевести магазин приложений Google Play на формат AAB уже в августе 2021 года. Важно, что софт будет на 15–20% меньше занимать память устройства.
Ранее специалисты Роскачества оценили приложения-будильники для смартфонов на операционной системе Android и выявили многочисленные шпионские программы. Для исследования эксперты рассмотрели 70 будильников.
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