Эксперт рассказал об Android-вирусах для автоматической кражи денег

Фото: depositphotos/LDProd

Отдельные вирусы под операционную систему Android способны автоматически красть деньги с банковских счетов пользователей. Об этом рассказал ведущий исследователь мобильных угроз в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев, сообщает газета "Известия".

По словам эксперта, после непосредственного заражения троян мотивирует пользователя открыть банковское приложение и авторизоваться. Эти действия позволяют вирусу самостоятельно провести операцию по переводу средств со счета.

Чебышев объяснил, что в данном случае создатели вируса пользуются предусмотренной функцией Android – "Специальные возможности". За счет нее троян и способен нажимать на определенные кнопки непосредственно в банковском приложении.

Представитель "Лаборатории Касперского" отметил, что на данный момент известно лишь об одном таком вирусе. Однако, считает Чебышев, увеличение их числа возможно, в том числе за счет достаточно простой адаптации к банковским приложениям.

Ранее руководитель аналитического центр Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал Москве 24 о важности сервиса контроля за автоплатежами по подписке. По мнению специалиста, за счет единого приложения можно было бы централизованно удалять свои данные и регулировать подписки на услуги.