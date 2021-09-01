Пользователи Android-смартфонов назвали 5 причин не переходить на iPhone

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Владельцы смартфонов на Android-платформе стали менее заинтересованы в переходе на iPhone, чем год назад, сообщает "Газета.ру".

Больше 30% опрошенных заявили, что их смущает отсутствие в новых "яблочных" устройствах считывателя отпечатка пальцев (Touch ID). Также пользователи пожаловались на ограниченную кастомизацию iOS (16,7%) и запреты на загрузку программ вне официального AppStore (12,8%).

Также среди причин нежелания переходить на iPhone – разница в мощности гаджетов. Смартфоны на Android более мощные, по словам пользователей, чем Apple. Кроме того, участников опроса напрягло введение системы сканирования фото на запрещенный контент.

Только 18,3% пользователей Android допустили переход на iPhone 13 после его появления в продаже. В 2020 году о похожем переходе задумывались 33,1% респондентов.

Предварительно, смартфоны iPhone 13 выйдут 17 сентября. Новая линейка будет состоять из четырех "яблочных" смартфонов: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.