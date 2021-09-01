Пользователи Android-смартфонов назвали 5 причин не переходить на iPhone

19:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владельцы смартфонов на Android-платформе стали менее заинтересованы в переходе на iPhone, чем год назад, сообщает "Газета.ру".
Больше 30% опрошенных заявили, что их смущает отсутствие в новых "яблочных" устройствах считывателя отпечатка пальцев (Touch ID). Также пользователи пожаловались на ограниченную кастомизацию iOS (16,7%) и запреты на загрузку программ вне официального AppStore (12,8%).
Также среди причин нежелания переходить на iPhone – разница в мощности гаджетов. Смартфоны на Android более мощные, по словам пользователей, чем Apple. Кроме того, участников опроса напрягло введение системы сканирования фото на запрещенный контент.
Только 18,3% пользователей Android допустили переход на iPhone 13 после его появления в продаже. В 2020 году о похожем переходе задумывались 33,1% респондентов.
Предварительно, смартфоны iPhone 13 выйдут 17 сентября. Новая линейка будет состоять из четырех "яблочных" смартфонов: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: