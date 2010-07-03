Компания Huawei запустит видеосервис в России

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Фото: depositphotos/_fla
Китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei в ближайшие месяцы запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
Об этом РБК рассказал вице-президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
Huawei Video будет агрегировать контент различных видеоплатформ, в том числе российских, например ivi.ru и Megogo, рассказал Гонсало.
"Huawei не планирует становиться производителем контента и конкурировать с такими сервисами, как Netflix или Spotify", – добавил он.
Huawei Video был запущен в Китае три года назад, а с 2018 года сервис доступен в Италии и Испании. Он предназначен для устройств Huawei и Honor.
Ранее стало известно, что пилотный проект по использованию российской операционной системы (ОС) "Аврора" в устройствах Huawei может быть запущен до конца года.
16 мая Huawei внесли в черный список Минторга США. Власти США посчитали компанию замешанной в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой страны.
Позже от сотрудничества с Huawei отказались в Google. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube и карты.
Тем не менее руководство Huawei заверило клиентов компании, что продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. Пользователям пообещали предоставлять все необходимые обновления для системы безопасности.
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