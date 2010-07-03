Минкомсвязи назвало сроки выпуска гаджетов Huawei с ОС "Аврора"

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Пилотный проект по использованию российской операционной системы (ОС) "Аврора" в устройствах компании Huawei может быть запущен до конца года, передает Агентство "Москва".

Как сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов, решение о сближении было принято "на уровне высоких лидеров и правительств".

"Лично у меня нет сомнения, что появятся устройства Huawei, оснащенные ОС "Аврора". <...> Надеемся, что партнеры выйдут на "пилот" до конца года", – сказал Мамонов.

На данный момент компания-разработчик "Авроры" и китайский производитель ведут переговоры и определяют перечень устройств для установки ОС.

Обозреватель "Москва FM" Роман Григорьев ранее заявил, что "Аврора" – хорошая операционная система, но Huawei будет сложно создать приложения для нового софта.

В мае Google отказалась предоставлять ОС для Huawei. Позднее появилась информация, что обновления для этих гаджетов будут доступны в течение 90 дней.