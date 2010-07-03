Boeing и "Сколково" изучат влияние человеческого фактора на полеты

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Компания Boeing и инновационный центр "Сколково" запустят совместный проект. Они изучат влияние человеческого фактора на безопасность полетов гражданской авиации, сообщает RT.

Как рассказал президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко на полях Международного авиакосмического салона (МАКС), в расположенном в Одинцовском районе научном кластере есть необходимая материально-техническая база. Он отметил, что при работе планируется использовать искусственный интеллект, машинное обучение, достижения биомедицины и другие современные разработки в сфере высоких технологий.

Топ-менеджер напомнил, что ранее Boeing установил в центре "Сколкова" четыре тренажера для обучения летчиков.

МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском. В нем участвуют 827 компаний из 33 стран. Гостям представят 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования. Более 40 разработок покажут впервые.