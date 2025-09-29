"Ведомости": маркировка звонков может привести к закрытию call-центров в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России могут массово закрыться call-центры из-за новых правил обязательной маркировки телефонных звонков, сообщает газета"Ведомости" со ссылкой на ассоциацию исследовательских компаний "Группа 7/89".

Новые правила вступили в силу 1 сентября. По данным ассоциации, уже 18 таких центров, расположенных в Перми, Новосибирске, Томске и Владимире, прекратили свою работу.

Обращения от имени 46 участников ассоциации "Группа 7/89" и более 4 000 сотрудников call-центров были направлены к президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву.

По мнению ассоциации, новые правила обязательной маркировки всех звонков могут привести к повышению себестоимости телефонных соединений в 5–20 раз. "Группа 7/89" считает, что это может повлиять на результаты выборов в Государственную думу в 2026 году, так как без опросов граждан call-центрами партии могут лишиться достоверных данных о настроениях избирателей.

