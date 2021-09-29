Россиянам рассказали, как продлить время работы смартфона

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Режим энергосбережения продлевает время работы смартфона, но не стоит все время держать эту функцию включенной, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Он пояснил, что при энергосберегающем режиме на смартфоне отключаются программы, удерживающие устройство в Сети.

"Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, если у пользователя установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты <...> и различные сервисы", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

В то же время Кузьменко отметил, что энергосберегающий режим намного замедляет беспроводные соединения, однако его можно использовать для продления срока службы аккумулятора. Для этого нужно сохранять заряд на уровне не ниже 30 процентов, подчеркнул эксперт.

"Таким образом, когда включается этот режим, это сигнал, что в ближайшее время пора поставить устройство на зарядку. А когда вы поставите устройство на зарядку, режим энергосбережения автоматически отключится", – добавил он.

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