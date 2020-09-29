Роскомнадзор обратился к Twitter из-за отсутствия аккаунта РИА Новости в поисковой выдаче

29 сентября, 10:05
Фото: depositphotos/Mactrunk
Роскомнадзор направил запрос в администрацию соцсети Twitter по поводу отсутствия аккаунта РИА Новости в поисковой выдаче, сообщает агентство со ссылкой на письмо ведомства.
Компанию попросили объяснить причины исключения аккаунта из поисковой выдачи. В Роскомнадзоре сообщили, что обладают информацией, согласно которой это произошло в связи с действиями, предпринятыми администрацией соцсети.
"Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта РИА Новости", – отметили в Роскомнадзоре.
Ранее стало известно, что на аккаунт российского представителя СМИ были наложены ограничения. В связи с этим пользователи, которые не подписаны на них, не смогут найти РИА Новости в поисковике ни в России, ни в других странах. Подобные ограничения также применялись в отношении аккаунтов RT и Sputnik.
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