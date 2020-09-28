Twitter удалил страницу РИА Новости из поиска

10:40
Фото: ТАСС/Zuma
Twitter ввел новые ограничения в отношении РИА Новости. По словам представителей агентства, люди, которые не были подписаны на их страницу в американской соцсети, не смогут больше найти ее ни в России, ни в других странах.
Стало известно, что ранее подобным образом Twitter заблокировал профили изданий RT и Sputnik.
"Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения", – сказали в пресс-службе РИА Новости.
Летом страницы Госдумы, Совфеда и посольства в США получили в Twitter специальную маркировку. Говорилось, что в дальнейшем перечень профилей с отметкой от социальной сети будет расширяться.
В сентябре пользователи Twitter приняли ошибку за новую функцию соцсети. "Извините, это баг, а не что-то, что мы тестируем", – ответили в компании.
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