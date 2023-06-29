На территории горнолыжного комплекса "Степаново" улучшили качество связи к зимнему сезону

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На территории горнолыжного комплекса "Степаново" в Дмитровском городском округе Московской области "МегаФон" модернизировал сеть и поднял качество связи, подготовив ее к предстоящему высокому зимнему сезону, сообщает пресс-служба компании.

"Специалисты "МегаФона" улучшили качество покрытия LTE-сети на территории всего комплекса, что позволит посетителям не только пользоваться высокоскоростным интернетом, но и совершать звонки в максимальном качестве с использованием технологии VoLTE", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе канатной дороги № 2 установлена дополнительная базовая станция, что увеличило емкость в стандартах 2G и 4G. При модернизации сети был также задействован частотный диапазон 1800 MHz, обеспечивающий широкую зону покрытия и качественную связь даже при повышенной нагрузке.

Таким образом, лыжники на трассе смогут оставаться на связи в любой ситуации, в том числе со спасательными службами, а в зонах отдыха делиться фото и видео в соцсетях, общаться с близкими, в том числе по видео.

Ранее Михаил Мишустин призвал российских операторов мобильной связи активнее внедрять сети связи новых поколений, а не ограничиваться только использованием стандарта LTE. Премьер-министр считает, что для этого "следует усиливать научные изыскания в этой сфере".