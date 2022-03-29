Москва онлайн: специалисты расскажут о будущем российского блогерского сообщества

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31 марта в Общественной палате РФ состоится круглый стол на тему "Новые реалии для пользователей социальных сетей. Будущее российского блогерского сообщества".

В ходе мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы:



как блокировка Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) отразилась на бизнесе и индивидуальных предпринимателях;

какие возможности ждут пользователей российских соцсетей;

можно ли будет заниматься коммерческой деятельностью в российских соцсетях;

какое будущее ждет блогеров.

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.

Смотрите прямую трансляцию 31 марта в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.