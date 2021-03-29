В Москве протестируют фитнес-браслеты на возможность предотвращения вспышек инфекций

14:15
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Фитнес-браслеты на возможность предотвращения вспышек инфекций протестируют в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.
Согласно описанию программы, специальное оборудование сможет собирать данные с фитнес-браслетов в радиусе 50 метров, подключаясь к ним по стандарту Bluetooth. Затем информация будет поступать администратору.
Если в пределах радиуса действия автоматизированной системы контроля появится человек с повышенной температурой, администратор получит отдельное оповещение. Оператором проекта выступит Агентство инноваций Москвы.
На данный момент участниками тестирования заявлены общеобразовательная школа № 1239, сеть медицинских клиник "Медси" и офис мобильного оператора "Билайн".
Правительство Москвы реализует программу пилотного тестирования инновационных решений с 2019 года. С момента запуска в городе протестировали более 50 разработок, еще 40 испытываются и готовятся в пилотному старту.
В марте на портале i.moscow запустили карту инновационных решений. Интересующие опции можно найти в тематических разделах, соответствующих сферам применения той или иной разработки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: