В Москве протестируют фитнес-браслеты на возможность предотвращения вспышек инфекций

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Фитнес-браслеты на возможность предотвращения вспышек инфекций протестируют в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Согласно описанию программы, специальное оборудование сможет собирать данные с фитнес-браслетов в радиусе 50 метров, подключаясь к ним по стандарту Bluetooth. Затем информация будет поступать администратору.

Если в пределах радиуса действия автоматизированной системы контроля появится человек с повышенной температурой, администратор получит отдельное оповещение. Оператором проекта выступит Агентство инноваций Москвы.

На данный момент участниками тестирования заявлены общеобразовательная школа № 1239, сеть медицинских клиник "Медси" и офис мобильного оператора "Билайн".

Правительство Москвы реализует программу пилотного тестирования инновационных решений с 2019 года. С момента запуска в городе протестировали более 50 разработок, еще 40 испытываются и готовятся в пилотному старту.

В марте на портале i.moscow запустили карту инновационных решений. Интересующие опции можно найти в тематических разделах, соответствующих сферам применения той или иной разработки.

