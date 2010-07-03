Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Сбой произошел в работе Instagram и Facebook. Это следует из данных на сайте Downdetector.com.

По данным сервиса, у большинства (44%) пользователей Instagram наблюдаются проблемы с загрузкой приложения, еще 42% пользователей столкнулись с трудностями при авторизации. Проблемы наблюдаются и при работе с веб-сайтом.

В свою очередь, большинство пользователей социальной сети Facebook жалуются на проблемы с загрузкой сайта, у некоторых возникли трудности при входе в приложение.

Больше всего жалоб зафиксировано в США, Бразилии, Малайзии, Индии, Испании, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландах, Польше, Австрии, Румынии, Греции, Финляндии. В России с проблемами столкнулись преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.

В конце октября пользователи по всему миру испытывали проблемы в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger. Большинство пользователей жаловались на проблемы с отправкой сообщений и доступом к новостной ленте.

