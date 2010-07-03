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Технологии

16:32

В работе Telegram произошел масштабный сбой

технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который фиксирует неполадки в работе различных программ и порталов.

Проблемы начались 22 ноября после 15:00 по московскому времени. Согласно карте сбоев, с неполадками столкнулись жители центральных регионов России, а также Украины, Белоруссии, Германии и Италии.

Пользователи жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру или отправить сообщения. Сбой отмечается как в мобильной, так и в веб-версии.

В настоящее время проблемы в работе сервиса устранены.

Ранее в Минкомсвязи объяснили, что блокировка Telegram не равна запрету на его использование. Пользоваться мессенджером в России законно, несмотря на заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Роскомнадзор блокирует Telegram с апреля 2018 года по решению суда в связи с тем, что мессенджер отказался передать в ФСБ ключи шифрования системы. Александр Жаров пообещал, что в течение года ведомство представит новую систему противодействия запрещенному контенту.

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