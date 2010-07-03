Сбой в работе Facebook произошел во всем мире

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Пользователи Facebook во всем мире сообщили о сбое в работе социальной сети. Об этом информирует сервис Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Сообщается, что проблемы в работе социальной сети стали фиксировать после 01:53 по московскому времени в среду. Больше всего жалоб на сбои поступило из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши и Филиппин. При этом российские пользователи о неполадках не сообщали.

По имеющимся данным, около 44% респондентов заявили о проблемах в работе новостной ленты, еще у 33% пользователей полностью отключилась социальная сеть. Еще 21% не смог войти в свои аккаунты.

Ранее работа приложения "Парковки Москвы" была восстановлена. Причиной произошедшего стал сбой в работе сервиса "Яндекс.Карты".