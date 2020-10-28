Москвичи смогут узнать о рецепте на молочную кухню с помощью QR-кода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи смогут узнать о статусе рецепта на молочную кухню с помощью специального QR-кода, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что таким образом горожане смогут избежать дополнительных походов и звонков в поликлинику. В ведомстве отметили, что после сканирования QR-кода необходимо перейти по ссылке и заполнить свои данные. После этого консультант предоставит данные о статусе рецепта.

"В случае если в момент обращения оператор не в сети, информация о рецепте поступит пользователю на электронную почту, которую он укажет в запросе. Сервис стал доступен для горожан в апреле и пользуется популярностью у москвичей", – рассказали в Депздраве.

В ведомстве подчеркнули, что доступ к онлайн-консультации для москвичей стал еще проще после появления QR-кодов. В Депздраве также напомнили, что в случае получения рецепта на молочную кухню соответствующая запись появляется в системе ЕМИАС. Если пользователь ранее уже получал ее, то последующие рецепты передаются в молочно-раздаточный пункт автоматически.

Ранее стало известно, что с начала 2020 года было выдано более 9,2 миллиона продуктовых наборов на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. Для питания детей выделили почти 7,8 миллиона наборов, для беременных женщин и кормящих матерей – свыше 1,4 миллиона.