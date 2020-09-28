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Технологии

11:17

В России создали "Экзостул", на котором можно "сидеть стоя"

технологии

Фото: "РТ – Доверенные платформы РК"

В России создали "Экзостул", с помощью которого рабочие, проводящие весь день на ногах, смогут восстановить силы. Устройство позволяет имитировать сидение на настоящем стуле, рассказал РИА Новости заместитель компании-разработчика данной технологии "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков.

"Данная технология позволяет человеку "сидеть стоя". "Экзостул" фиксирует положение коленного сустава, и у человека возникает ощущение, будто он сидит на настоящем стуле", – пояснил он.

По словам Скокова, идея создания устройства появилась после того, как специалисты проанализировали уровень производительности труда рабочих, проводящих весь рабочий день, стоя за конвейером. Выяснилось, что в течение дня он снижается.

Ранее в России появился новый прибор, позволяющий людям заново научиться ходить после инсульта, травм позвоночника и при ДЦП.

В основе – воздействие особых токов, с помощью которых без боли в спинной мозг передаются сигналы необходимой силы через кожу. Устройство собираются использовать вместе с подвесной системой, способной удерживать человека в нужном для занятий положении.

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