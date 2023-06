В Сети появились кадры геймплея The Sims 5

Компания EA и студия Maxis в ходе презентации Behind The Sims показали первые кадры геймплея ранней версии The Sims 5. Среди разработчиков она имеет кодовое имя Project Rene.

Разработчики продемонстрировали элементы игрового процесса, а также обсудили ход создания новой части The Sims, в том числе новой механики освещения, интуитивных анимаций и инструмента кастомизации волос. Вместе с этим представители Maxis рассказали, что в игре будет полноценный открытый мир, а не просто город или поселок.



Кроме того, вероятно, что в The Sims 5 появится упрощенный стиль диалогов, чтобы геймеры понимали, о чем говорят их персонажи. По словам авторов, представленный на видео дизайн пока не утвержден и еще может измениться.

Ранее стало известно, что в The Sims 5 появится поддержка мультиплеерного режима. Геймдиректор Грант Родик подчеркнул, что игроки смогут строить дома, редактировать участки и управлять своими семьями в одной сессии. Точной даты выхода проекта пока что нет.

Компания Adobe открыла пользователям из РФ доступ к скачиванию программ