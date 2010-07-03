Россия вошла в топ-5 стран с самым дешевым мобильным интернетом. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.
Согласно выводам экспертов, "в рейтинге стоимости 1 Gb Россия заняла четвертое место, улучшив свои показатели по сравнению с 2018 годом". Если в мире средняя цена 1 гигабайта мобильного интернета составляет 195,5 рубля, то в России – всего 37,9 рубля.
К такому заключению Content Review пришло, проанализировав тарифы крупнейших операторов мобильной связи в 50 странах с высоким ВВП. Аналитики сравнили тарифные предложения 136 операторов с ориентиром на десять гигабайтов, сообщает РИА Новости.
Как подчеркнул автор исследования, руководитель Content Review Сергей Половников, по дешевизне безлимитного интернета Россия оказалась бесспорным лидером. Безлимитные тарифы существуют в 26 из 50 рассматривавшихся стран, и Россия заняла среди них первое место по дешевизне услуги. Средняя мировая стоимость тарифа с безлимитным мобильным интернетом составляет 2791,8 рубля в месяц, уточняет Content Review, поэтому лишь в нескольких странах такие предложения можно считать доступными.
В начале 2019 года россияне установили рекорд мобильного интернет-трафика. По оценкам экспертов, объем потребленного трафика превысил показатели прошлого года в 1,5 раза, составив 3,3 миллиарда гигабайтов. Специалисты объясняют эту тенденцию увеличением числа смартфонов.
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