СМИ назвали характеристики нового iPhone

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В СМИ появилась информация о том, какими технологическими особенностями будет обладать смартфон iPhone 13 от американской компании Apple. Об этом сообщает "Экспресс газета".

По предварительным данным инсайдеров, телефон оборудуют четырьмя камерами, объединенными в один блок. Одна из камер отличается широкоугольностью с шестикратным цифровым зумом, на другой установлена линза, подходящая для съемки видео высокой четкости.

Еще два 40-мегапикесельных объектива будут представлять собой телеобъектив с двумя видами зума и ультраширокоугольную линзу.

Кроме того, сообщается, что iPhone 13 оборудуют лидаром – это устройство поможет оценивать глубину кадра и задействовать дополненную реальность.

На данный момент еще неизвестны точные характеристики предыдущей модели, продажи которой Apple пришлось придержать из-за коронавируса и технических проблем.

Тем не менее существует версия, согласно которой новинка предстанет в четырех вариантах. Они будут отличаться по технологической начинке и размерам экрана.

